The House of the Dead 2: Remake krijgt nieuwe trailer

The House of the Dead 2 verscheen eind jaren ’90 op de SEGA Dreamcast en was destijds een bijna perfecte port van de oorspronkelijke arcade-versie. Begin dit jaar werd bekend dat The House of the Dead 2 een remake zal krijgen. Eerder kreeg ook The House of the Dead al een remake. Vanaf 7 augustus zal de game onder andere op de Nintendo Switch verschijnen en hieronder kun je een gloednieuwe trailer bekijken.

The House of the Dead 2 is een arcade-shooter waarin je constant wordt aangevallen door hordes zombies en andere duistere wezsens. Stap in de wereld van geheim agent James en vernietig al het kwaad dat je tegenkomt. In de versie die uitkomt, kun je ook samen de strijd aangaan door agent Gary aan het team toe te voegen.

benieuwd hoe deze remake eruit komt te zien? Bekijk dan vooral onderstaande trailer eens!