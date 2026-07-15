Castlevania: Belmont’s Curse komt op 15 oktober ook naar de Switch

Een maand geleden schreven we over de opmerkelijke trailer van Castlevania: Belmont’s Curse tijdens de Xbox Games Showcase. Daarin werd de releasedatum van 15 oktober onthuld, maar de oplettende kijker zag geen Nintendo Switch-logo. De release voor de Switch-versie bleef daarna ook op ‘2026’ staan. Het bleef daarom onduidelijk wanneer de game naar de Switch zou gaan komen. Maar uitgever Konami en ontwikkelaars Evil Empire en Motion Twin bevestigen nu officieel via X dat de gedeelde releasedatum ook geldt voor de Nintendo Switch-release. Dus ook wij kunnen 15 oktober in onze agenda omcirkelen!

Castlevania: Belmont’s Curse is een nieuwe 2D action-exploration-titel die zich afspeelt in Parijs in het jaar 1499. Dit is 23 jaar na de gebeurtenissen in Castlevania: Dracula’s Curse. Als hoofdpersonage speel je met een nazaat van Trevor Belmont, en ben je weer uitgerust met een heilige zweep genaamd: “Vampire Killer”. Met dit legendarisch wapen neem je het op tegen allerlei beesten, vampieren en bovennatuurlijke dreigingen. Naast de zweep zitten er ook andere wapens in Belmont’s Curse, waaronder verschillende zwaarden. Wil je meer te weten komen, kijk dan hier op de officiële website. En geniet van onderstaande gameplay-trailer: