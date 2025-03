Farming sim Tales of Autumn komt binnenkort naar de Switch

RedDeerGames heeft aangekondigd dat farming sim Tales of Autumn binnenkort een Switch-versie krijgt. Deze game, gemaakt door Hidden Stag Games, kwam oorspronkelijk in 2023 naar Steam. Het werd dar goed ontvangen, iets wat er waarschijnlijk voor zorgde dat de game ook naar Nintendo’s hybride handheld komt. Of de game daar ook goed werkt zullen we binnenkort kunnen ervaren, want de game krijgt zijn switch-versie op 20 maart. Om dit nieuws bekend te maken is er tevens een trailer verschenen, deze kun je hieronder bekijken.

Tales of Autumn is een farming sim met een twist: de focus ligt in deze game namelijk op fantasy dieren. Spelers nemen de rol aan van een nieuw persoon in de stad Autumn, die een verlaten boerderij in handen krijgt. Voordat de vorige eigenaar verdween had de stad een diepe band met de natuur en de magische en mythische beesten die in het bos wonen. Nu de speler er is komen deze mythische wezens en andere beesten eens kijken wat voor vlees ze in de kuip hebben, en het is aan jouw om nieuwe vriendschappen te sluiten!

Maar dat is niet alles, want ook het dorp Autumn is niet helemaal wat het geweest is. Wordt onderdeel van een hechte community die de balans tussen het dorp en de bovennatuurlijke wezens van het bos willen herstellen. Leer de lokale bevolking kennen, help ze met hun problemen en zorg ervoor dat de stad en zijn omgeving weer helemaal in bloei staan. Tales of Autumn laat spelers daarnaast het landschap veranderen aan de hand van wat ze willen bereiken. Dieren en planten hebben verschillende biomen nodig, en jij zult dit zelf kunnen aanpassen.