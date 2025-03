Leila verschijnt in april in de eShop

Het was een tijd geleden sinds we voor het eerst hoorden van Leila. Maar deze point-and-clickgame van ontwikkelaar Ubik Studios heeft nu een releasedatum. 17 april zal dit spel in de eShop verkrijgbaar zijn en kun jij gaan graven in het verleden van Leila. Een zoektocht die begrip, en misschien ook een beetje herkenning met zich mee zal brengen. Niet bekend met het genre point-and-click? In deze puzzelgames draait het vaak om het overwinnen van obstakels met wat je in je omgeving kunt vinden. Misschien verbrand je met een vergrootglas dorre struiken die jou de weg versperren, of puzzel je een beeld in elkaar met stukjes die je eerder gevonden hebt. Alles kan!

Waar de meeste point-and-clicks draaien om het bereiken van een doel in de toekomst, duik je in Leila juist het verleden in. Verschillende fasen van haar leven passeren de revue, samen met de belangrijkste gebeurtenissen. Dit duikje in haar psyche levert, zoals je in onderstaande trailer ziet, vrij ’trippy’ gebeurtenissen op. Steam-gebruikers kunnen alvast een voorproefje krijgen door middel van de Leila-demo. Maar als je liever de Switch-versie speelt, hoef je gelukkig ook niet lang te wachten!