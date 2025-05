Fate/hollow ataraxia REMASTERED verschijnt nog dit jaar

Vorig jaar kwam Fate/stay night REMASTERED relatief onverwacht uit op de Nintendo Switch. Onze review kan je hier lezen. Tegelijkertijd werd Fate/hollow ataraxia REMASTERED aangekondigd. Al was dat zonder releasewindow. Nu hebben ontwikkelaar TYPE-MOON en uitgever Aniplex onthuld dat deze visual novel nog dit jaar zal uitkomen op Nintendo’s hybride console.

Meer informatie is nog niet bekend. Zo is het ook onduidelijk of de game een fysieke release zal krijgen of niet. Een digitale release in de westerse Nintendo eShop lijkt een zekerheid te zijn. Fate/hollow ataraxia is een vervolg op Fate/stay night. Het is daarom aan te raden eerst het eerste deel te spelen. Maar dat zijn niet alle visual novels uit het Fate-universum. Op Nintendo’s hybride console zijn ook verkrijgbaar: Witch on the Holy Night en Tsukihime -A piece of blue glass moon-.

Kijk jij uit naar de release van Fate/hollow ataraxia REMASTERED in 2025? Laat het ons weten in de reacties!