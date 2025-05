Nintendo is dit jaar weer aanwezig op Gamescom

Aan het einde van augustus kunnen we weer genieten van het allergrootste game evenement van de wereld. Vaak is het nog even een verrassing wie er precies aanwezig gaat zijn. Toch heeft Nintendo DE vanmiddag via het platform X laten weten dat het bedrijf dit jaar naar Keulen zal komen. Vorig jaar was Nintendo niet van de partij, maar om het goed te maken zal ”the big N” er in de zomer van 2025 elke dag van het event bij zijn. Dat betekent dat je een stand van hun kunt bezoeken van 20 tot en met 24 augustus.

Ben je benieuwd naar wat er allemaal te doen is? Neem dan een kijkje op de officiële website van Gamescom. Mocht je geïnteresseerd zijn, dan is het mogelijk om via diezelfde site een kaartje te kopen.