[Review] Tavern Talk Stories: Dreamwalker – Zeer welkom voor fans

Tavern Talk uit 2024 bleek net als Coffee Talk en VA-11 HALL-A een heerlijke cozy visual novel te zijn. Zo omschreven wij het destijds als ‘een tweede thuis’ (lees hier onze volledige review). Na release volgden nog twee DLC’s, maar geen nieuwe game. Tot nu, want vlak na het verschijnen van Coffee Talk Tokyo is er ook een nieuw deel in het Tavern Talk-universum aanstaande. Het gaat om een losstaand te spelen prequel, dat zich afspeelt 36 jaar voor de gebeurtenissen uit het origineel. De aankondiging voor Tavern Talk Stories: Dreamwalker bleek razend populair op Kickstarter: binnen een uur was er genoeg geld voor een pc- én Switch-release. Wij hebben dit nieuwe deel al mogen spelen. Hoe dat is bevallen lees je in deze review van Tavern Talk Stories: Dreamwalker!

Een andere Innkeeper in een nieuwe omgeving

Tavern Talk is ontwikkeld door Gentle Troll Entertainment, een indiegame-studio gevestigd in Würzburg, Duitsland. Beide games zijn geïnspireerd op D&D (Dungeons & Dragons) en LHBTIQ+ inclusief. Zo bepaal je aan het begin zelf hoe jouw klanten je aanspreken (met she/her, he/him of they/them). In deze visual novels kruip jij namelijk in de huid van een herbergier en voorzie jij jouw uiteenlopende clientèle van speciale drankjes. Dit keer ben je de eigenaar van De Slaperige Draak (The Drowsy Dragon) – een gezellige herberg in het kleine, slaperige havenstadje Borkam, in het zuidoosten van Phesoa. Daar bedien je wederom een gevarieerde groep stamgasten.

Vanachter de bar trek jij aan de touwtjes. Terwijl jij een steeds grotere selectie drankjes serveert, leer je de unieke persoonlijkheden van je bezoekers kennen. Je luistert naar hun verhalen en zorgt ervoor dat ze zich thuis voelen in jouw etablissement. Ondertussen verzamel je geruchten die je combineert tot quests en aanbiedt aan de klanten in je bar. Als bedankje ontvang je bij terugkomst van je gasten dan weer leuke snuisterijen om je herberg mee op te fleuren. Met betekenisvolle keuzes stuur jij de voortgang en voorkom je (hopelijk) dat dromen in nachtmerries veranderen…

Zelfde routine met drankjes en quests

De gameplay kent dezelfde routine als het eerste deel, al zijn er wel wat wijzigingen. Je hebt uiteindelijk de keuze uit 15 verschillende drankjes/recepten. Het mixsysteem is volledig herzien, wat zorgt voor meer uitdaging, meer keuze en meer variatie in recepten. De bestellingen zijn nu bewust een stuk vager, waardoor je meer ruimte hebt om zelf te bepalen hoe je aan het verzoek voldoet. Daarmee geven de makers gehoor aan een grote wens van de community. Gelukkig heb je nog steeds de hulp van Captain Beebug die je verkeerd gemixte drankjes met veel plezier opdrinkt.

De recepten in het dagboek worden nu weergegeven als sterrenbeelden. Wanneer je tijdens het mixen van een drankje een ingrediënt toevoegt, zie je direct wat het effect is op het sterrenbeeld. Jouw doel is op het krijtbord een exacte kopie van het sterrenbeeld te creëren. Wanneer je dat lukt dan licht het sterrenbeeld op en houdt Captain Beebug een bordje omhoog met de naam van het voltooide drankje. Vervolgens plopt het drankje zo voor het betreffende personage op de bar. Super leuk. Ook het maken van de quests is aangepast. Je kunt nu meerdere missies tegelijk formuleren en dwaalspoor-geruchten op een aparte plek terzijde leggen.

Kwestie van trial-and-error

Dit zijn allemaal fijne verbeteringen. Toch miste ik ook nu weer uitleg over hoe de besturing werkt bij het maken van de drankjes. Ja, je kunt kiezen voor een tutorial, maar die blijft vrij algemeen. Het is vooral een kwestie van trial-and-error en maar blijven proberen. Daarbij vind ik het jammer dat je voor drankjes die je al eens hebt gemaakt niet kunt kiezen voor ‘auto-mix’. Dat de game deze drankjes dan met één druk op de knop automatisch bereidt. Mijn geheugen liet mij regelmatig in de steek, waardoor ik vervolgens opnieuw eenzelfde recept aan het uitvogelen was. De keuze voor ‘auto-mix’ zou een welkome toevoeging zijn.

Het trial-and-error-principe geldt ook voor het formuleren van de quests. Door aan het einde van elke dag gewoon maar alle geruchten met elkaar te combineren merk je vanzelf welke combinatie een quest oplevert. Wanneer je het betreffende menu afsluit maar kennelijk wel de benodigde geruchten hebt, dan geeft de game een melding. Je zult dan een nieuwe poging moeten wagen. Mocht je er zelf niet uitkomen, dan kun je ook om een hint vragen. De game schotelt je dan direct de oplossing voor, door de bij elkaar horende geruchten op te laten lichten. Een kleiner duwtje in de goede richting had ik leuker gevonden.

Kleurrijke wereld en personages

De gameplay is vermakelijk, maar de game draait natuurlijk om de acht heerlijk excentrieke personages, hun boeiende verhalen en onderlinge humorvolle dialogen. Afhankelijk van de keuzes die je maakt zijn er drie verschillende eindes mogelijk. Daarvoor zul je de game een aantal keer moeten herspelen. Het is daarom fijn dat er nu een paar handige visual novel-functies zijn toegevoegd zoals ‘auto-play’, ‘fast forward’ en ‘skip read dialogue’. Ook het logboek waarin je de dialoog nog even rustig kunt teruglezen is prettig. Wat helaas nog wel mist, is een hulpmiddel waardoor je elk hoofdstuk afzonderlijk opnieuw kunt (her)spelen.

De game heeft verder geen voice-acting, maar de openingsvideo is wél ingesproken. Daar horen we als verteller en Innkeeper de stem van Cyrus Nemati, bekend als (de stem van) Ares, Dionysus en Theseus in Hades 1 en 2. Een heerlijke intro, al vond ik het wel vreemd om een mannelijke stem te horen nadat ik had aangegeven een vrouwelijke Innkeeper te zijn. Wat ik tenslotte nog wil noemen is de geslaagde soundtrack. Die is opnieuw van de hand van Filippo Beck Peccoz en past perfect bij de sfeer. (Hier vind je trouwens een leuk kijkje achter de schermen).

Aanrader voor fans van het eerste deel

Ondanks alle positieve punten – zoals de rijke personages en de vermakelijke gameplay – duurde het even voordat de game klikte. Waarschijnlijk omdat ik totaal onbekend ben met de D&D-mythologie en er bij aanvang veel namen (landen, gebieden, goden) genoemd werden. Dat duizelde me wel even – ook al kun je via het menu allerlei informatie opvragen over de wereld, de personages en zelfs de sterrenbeelden. Wie wel kennis heeft van D&D zal zich denk ik meteen thuisvoelen. Net als fans van het origineel.

Want uiteindelijk is Tavern Talk Stories: Dreamwalker gewoon weer een geslaagde Tavern Talk-titel. Deze prequel is voor fans dan ook een dikke aanrader. Maar ook voor nieuwkomers is dit opzichzelfstaande deel de moeite waard. Tavern Talk Stories: Dreamwalker is vanaf vandaag, 9 juni voor €15,99 te koop in de Nintendo eShop. Mocht je nog twijfelen na het lezen van deze review, speel dan eerst de gratis demo. Voor wie de OG Tavern Talk nog niet gespeeld heeft en fan is van fysieke games: op 15 oktober verschijnt er een fysieke versie voor de Nintendo Switch. Strictly Limited Games is de betrokken uitgever en op hun website lees je alles over de verschillende uitgaves.