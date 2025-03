Fate: Reawakened krijgt launchtrailer

Deze week is Fate: Reawakened uitgekomen voor de Nintendo Switch, zoals je ook al kon lezen in de Release Radar van afgelopen week. En bij een release hoort natuurlijk een launchtrailer. Die is er inmiddels dan ook, en laat mooi zien hoe de oorspronkelijke games een revamp hebben gekregen.

Fate: Reawakened bestaat uit een collectie van vier games – de vier originele games uit de Fate-serie, welteverstaan. Dat zijn dus Fate, Fate: Undiscovered Realms, Fate: The Traitor Soul, en Fate: The Cursed King. Stuk voor stuk geremastered met verbeterde visuals en moderne lichteffecten. Betreed de vernieuwde stad Grove en duik in vier dungeon-crawlers die geholpen hebben het genre te definiëren. Of je de games nu destijds kapot hebt gespeeld of voor het eerst de Fate-serie wilt ontdekken, Fate: Reawakened geeft je in ieder geval de mogelijkheid om alle vier de games tegelijk te scoren.

Fate: Reawakened is digitaal verkrijgbaar in de Nintendo eShop en kost € 24,99.