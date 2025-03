Hero’s Hand aangekondigd voor o.a. de Nintendo Switch (2)

Ontwikkelaar Villain Games heeft hun nieuwste project, Hero’s Hand, aangekondigd voor PlayStation 5, Xbox Series, de Nintendo Switch en pc. Een precieze releasedatum is nog niet bekendgemaakt, maar de game gaat ergens in 2026 verschijnen. We moeten dus nog even geduld hebben voordat we Hero’s Hand kunnen spelen.

Villain Games omschrijft Hero’s Hand als een op poker gebaseerde RPG roguelite avonturengame. Het is aan jou om als de ridder van Spades je reputatie in het land van Carduia op te bouwen en hoog te houden. Dit doe je door maniakale monsters te weerstaan en zo de ultieme pokerhand te verzamelen. Ga op zoek naar krachtige wapens en bepantsering en los puzzels op om je vaardigheden te versterken. Elke runervaring stelt je op de proef, met grotere en meer extreme wezens. Lukt het jou om de dood onder ogen te zien en de wereld te redden?

Nieuwsgierig geworden naar Hero’s Hand? Bekijk dan de aankondigingstrailer hieronder!