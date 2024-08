Fate/stay night REMASTERED komt 8 augustus al uit

Het was alweer een tijd stil omtrent Fate/stay night REMASTERED. Het laatste grote nieuws verscheen in januari toen de game werd aangekondigd voor de Nintendo Switch. Op dat moment kreeg het een globale 2024 release mee. Zojuist hebben uitgever Aniplex en ontwikkelaar TYPE-MOON bekendgemaakt dat deze visual novel op 8 augustus 2024 uitkomt. Ja, je leest het goed, al over minder dan een week! De game zal vooralsnog alleen in de Nintendo eShop te koop zijn. Of er in de toekomst ook een fysieke versie komt is onduidelijk, voor nu is dat niet aangekondigd.

Deze remaster is gebaseerd op de PS Vita-game Fate/stay night Realta Nua en brengt voor het eerst in twintig jaar een Engelse vertaling. Dat maakt Fare/stay night REMASTERED een mooi moment voor de Fate-fans en nieuwkomers om deze visual novel te ervaren. Het verhaal draait om The Holy Grail War, een thema dat vaker centraal staat in de Fate-franchise. In plaats van zelf een rol te spelen ervaar je deze game door te lezen. Het is als een interactief boek met prachtige platen en op die manier ontdek je het spannende verhaal. Meer informatie is te vinden op de officiële site.

Wat vind jij van Fate/stay night REMASTERED? Laat het ons weten in de reacties!