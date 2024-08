Fate/hollow ataraxia REMASTERED aangekondigd

Nadat zojuist de releasedatum van Fate/stay night REMASTERED werd aangekondigd, was er nog een nieuwtje. Fate-fans kunnen zich namelijk opmaken voor Fate/hollow ataraxia REMASTERED. Deze remaster is nu in ontwikkeling en zal in de toekomst voor pc en Nintendo Switch verschijnen. Dat hebben ontwikkelaar TYPE-MOON en uitgever Aniplex onthuld. Een releasewindow werd niet gedeeld. Verdere informatie over deze release is ook niet bekend.

Fate/hollow ataraxia is het vervolg op Fate/stay night. Dat maakt het een logische keuze om na het eerste deel ook deze naar de Switch te brengen. Andere visual novels in het Fate-universum die al op Nintendo’s hybride console verkrijgbaar zijn: Witch on the Holy Night en Tsukihime -A piece of blue glass moon-.

