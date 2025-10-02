FIFA Heroes aangekondigd voor de Nintendo Switch

FIFA en Enver hebben FIFA Heroes onthuld, een nieuwe arcadevoetbalgame die in 2026 naar Nintendo Switch komt. Het spel draait om snelle 5 tegen 5 wedstrijden met veel actie en fantasie.

In FIFA Heroes stel je een team samen met voetballegendes, officiële FIFA-mascottes en zelfs bekende fictieve personages uit tv en films. Je kunt korte potjes spelen tegen vrienden of je club opbouwen via een carrièremodus vol uitdagingen. Power moves en speciale krachten zorgen voor extra spektakel tijdens de wedstrijden. Speciaal voor het WK 2026 zijn ook de drie mascottes speelbaar: Maple (Canada), Zayu (Mexico) en Clutch (Verenigde Staten). Elk van hen heeft unieke vaardigheden die het spel verrassend maken. FIFA zegt dat de game voetbal leuk en fantasierijk maakt, voor jong en oud.

Met welke mascotte ga jij spelen? Laat het weten in de reacties en bekijk hier de trailer.