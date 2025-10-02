Nieuwe Minus World levels ontdekt in Super Mario Bros.: The Lost Levels

Bijna veertig jaar na de release van Super Mario Bros.: The Lost Levels is er toch nog iets nieuws ontdekt. Speedrunner en YouTuber Kosmic heeft namelijk verborgen Minus World-levels gevonden in de game.

Nintendo fans kennen waarschijnlijk de beroemde Minus World glitch uit de allereerste Super Mario Bros.: Door Mario op een bepaalde manier te bewegen, kwam je in een geheime foutieve wereld terecht. Nu blijkt dat iets soortgelijks ook mogelijk is in The Lost Levels. Kosmic liet in een nieuwe video zien hoe hij deze werelden wist te bereiken en hoe ze eruitzien. Wie zelf een poging wil wagen, kan dat doen met Super Mario All-Stars op de SNES. Volgens Kosmic is dit geheim zo lang onontdekt gebleven omdat The Lost Levels minder populair was, en omdat de truc ingewikkeld en moeilijk uit te voeren is.

Wat vind jij van deze ontdekking? Laat het weten in de reacties en bekijk hier de video!