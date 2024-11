Filosofische puzzelgame Simulacro aangekondigd

Puzzelfans opgelet: first-person puzzelspel Simulacro (niet Simulacrf dus) is aangekondigd. In dit spel verken je als de Griekse studente Poísis een mysterieus nieuw eiland. Je bent op zoek naar schilderinspiratie, maar komt meer tegen dan alleen de prachtige omgeving. Op dit eiland zijn namelijk ook sporen te vinden van de eeuwenoude culturen die voor ons leefden. Het door Griekse filosofen geïnspireerde verhaal is doorvlochten met puzzels. Wat is nou eigenlijk ‘realiteit’?

Simulacro zal zo’n twee tot drie uur duren en wordt in het derde kwartaal van 2025 verwacht. Ben je nieuwsgierig geworden door onderstaande trailer? Dan kun je op Steam ook een demo uitproberen. Laat je ons weten wat je ervan vond?