Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles aangekondigd voor de Switch 2, Switch

Square Enix heeft aangekondigd dat Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles zowel naar de Switch als de Switch 2 komt. De originele game, simpelweg Final fantasy Tactics geheten, komt oorspronkelijk alweer uit 1997. Daar verscheen hij toentertijd op de Plystation. In 2007 verscheen er daarnaast al eens een verbeterde port op de PSP als Final Fantasy Tactics: War of the Lions. Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles zet zichzelf neer als een remaster van het origineel, en de releasedatum staat momenteel op 30 september. Hieronder kun je de aankondiging trailer bekijken.

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles speelt zich af in Ivalice, waar momenteel een burgeroorlog plaatsvind. Na een eerdere oorlog heeft het koninkrijk grote economische problemen, en momenteel geen koning. De laatste koning overleed kortgeleden en de enige opvolger is nog geen 2 jaar oud. Een regent is nodig om te regeren tot de prins oud genoeg is, maar deze plek wordt begeerd door twee kandidaten. PrinsGoltana, gerepresenteerd door een zwarte leeuw, en Prins Larg, gerepresenteerd door een witte leeuw. In de game volg jij het verhaal van twee personen: Ramza en Delita, die hun eigen rol hebben en door deze burgeroorlog heen proberen te navigeren.

Deze vernieuwde versie voegt gesproken dialoog toe aan het spel, in plaats van de alleen uitgeschreven versie van het origineel. Daarnaast zijn de gebruikersinterface en de graphics verbeterd en zal er een nieuwe moeilijkheidsgraad toegevoegd worden voor nieuwe speler. Ook is het mogelijk om de klassieke versie van de game te spelen, die vrijwel identiek is aan het origineel. Wel zijn ook daar enkele quality of life changes aangebracht, zoals het automatisch kunnen opslaan.