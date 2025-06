Smash Bros. Ultimate heeft een bug op de Nintendo Switch 2

De lancering van de Nintendo Switch 2 is nog maar net begonnen, maar de eerste technische hiccups laten zich al zien. En opvallend genoeg is het niemand minder dan Super Smash Bros. Ultimate die onderuit gaat. De oorzaak? Mii Fighters.

Spelers melden dat de game crasht zodra een Mii Fighter het strijdtoneel betreedt, vooral in online matches waarbij spelers op zowel Switch 1 als Switch 2 tegen elkaar vechten. Ook offline loopt het soms mis bij het aanpassen of opslaan van een Mii Fighter. Het lijkt erop dat juist deze Mii Fighters voor verwarring zorgen in de vernieuwde hardware. Nintendo heeft al gereageerd en werkt aan een oplossing. Tot die tijd is het advies simpel: wil je niet halverwege een potje uit het spel geknikkerd worden? Laat de Mii Fighters dan nog even op de bank zitten. De rest van Super Smash Bros. Ultimate draait vooralsnog soepel op de nieuwe console. Geen zorgen dus voor fans van Mario, Kirby, of Sephiroth zij kunnen gewoon blijven knokken alsof er niets aan de hand is.

Ben jij al tegen een bug aangelopen? Laat het weten in de reacties.