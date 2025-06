Ninja Gaiden: Ragebound krijgt releasedatum

Een releasedatum is vrijgegeven voor Ninja Gaiden: Ragebound. We wisten al een tijd dat de game eraan zat te komen, een eerste aankondiging verscheen vorig jaar tijdens de Game Awards. Toen was er nog geen releasedatum beschikbaar, maar daar heeft Dotemu nu verandering in gebracht. Vanaf 31 juli zullen we met dit nieuwe deel in de Ninja Gaiden franchise aan de slag kunnen. Om dat te vieren is er tevens een nieuwe trailer verschenen, deze kun je hieronder bekijken.

Ninja Gaiden: Ragebound combineert het beste van twee werelden: de klassieke gameplay en verhalen uit de 8-bit Ninja Gaiden-games en de intensiteit van de moderne 3D-versies. Het resultaat is een episch avontuur in een heruitgevonden wereld van de iconische serie. Het verhaal volgt Kenji Mozu, een jonge ninja die de Hayabusa Village moet beschermen. Terwijl Ryu Hayabusa in Amerika is, breekt de barrière tussen de menselijke en demonische werelden, waardoor een leger van monsters wordt losgelaten. Met strakke gameplay, verbluffende pixel-art en een nostalgische sfeer biedt Ragebound een geweldige uitdaging aan!