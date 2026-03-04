Grave Seasons komt deze zomer naar de Nintendo Switch

Afgelopen zomer kondigden Blumhouse Games en Perfect Garbage hun nieuwe project Grave Seasons aan. Gisteren tijdens de Sizzle Reel van de Indie World Showcase kwam de titel kort voorbij en ontdekten we dat Grave Seasons deze zomer op o.a. de Nintendo Switch verschijnt. Een precieze releasedatum is er nog niet, maar we weten nu ieder geval wat meer.

Een dodelijke farming sim

Grave Seasons is een farming sim, maar dan nét even anders dan je gewend bent. Waar de meeste farming sims zich kenmerken door een kalme sfeer en pittoreske omgeving, voegt Grave Seasons nog een andere dimensie toe: horror. Het is niet alleen je taak om de lokale economie van Ashenridge te steunen met je eigen boerderij, maar tegelijkertijd onderzoek je ook een moordmysterie. Multitasken noemen ze dat. Zoals in de meeste farming sims gaat het om het verbouwen en verkopen van gewassen, het aangaan van vriendschappen en relaties en het verkennen van het stadje. In Grave Seasons heeft alles echter een extra lading, want je bent immers op zoek naar een seriemoordenaar. Al je keuzes beïnvloeden het verhaal en je kansen om de juiste persoon te vinden. Vergeet ook niet items te maken die je helpen het volgende slachtoffer te beschermen. Alles wat je doet, doet ertoe. Het is dus zeer relevant met welke dorpelingen je een band opbouwt. En ja, je kunt – willens en wetens of niet – een relatie met de moordenaar beginnen.

Weet jij de moordenaar te stoppen? Of stap je ermee in het huwelijksbootje? Het mysterie wacht op je. Bekijk een nieuwe trailer hieronder!