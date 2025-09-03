Forsaken 64 komt morgen naar Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket

Morgen, 4 september, zal er een nieuwe game worden toegevoegd aan Nintendo 64 – Nintendo Classics: Mature. Het gaat om de game Forsaken 64. Deze zal echter alleen in het Westen toegevoegd worden aan de service, want Japan krijgt een andere titel. Daar komt namelijk Magical Vacation naar Game Boy Advance – Nintendo Classics. Om Forsaken 64 te kunnen spelen heb je een abonnement op Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket nodig.

Met die service kan je ook vele andere Nintendo Classics spelen. Zo werden eerder al aan de Mature-app van Nintendo 64 toegevoegd: PERFECT DARK, Shadow Man en twee Turok-games. Mocht je nog geen abonnement hebben, dan kun je hier Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket-abonnement aanschaffen.

Links die bij ons op de site staan en naar de My Nintendo Store gaan zijn affiliate links. Van de uitgaven die je via onze links doet, gaat een klein percentage van het bedrag naar ons. Dit kost jou verder niets extra’s. Hiermee help je ons de site online te houden. Lees er hier meer over.