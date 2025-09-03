Nieuwe gameplay-trailer voor Pac-Man World 2 Re-Pac

Pac-Man World 2 Re-Pac verschijnt op 26 september voor de Nintendo Switch en Switch 2. Met nog drie weken tot de release hebben Baindai Namco en ontwikkelaar NOW PRODUCTION een nieuwe gameplay-trailer gedeeld. Een leuk voorproefje zo vlak voordat wij de game kunnen gaan spelen. Je vindt de trailer onderaan.

Pac-Man World 2 Re-Pac is een remake van de originele Pac-Man World 2 die in 2002 verscheen voor de PlayStation 2. Je volgt wederom het verhaal van dit iconische personage terwijl hij op reis gaat door Pac-Land. Spelers zullen zes unieke werelden moeten doorlopen, met omgevingen bestaande uit graslanden, een vulkaan, ijzige bergtoppen en meer. Ondertussen zal Pac-Man het opnemen tegen alle spoken en hun baas Spooky. De game is een volledige remake van de klassieker, met verbeterde gameplay, volledige voice-acting, nieuwe collectibels en nieuwe customization opties. Onlangs verscheen nog een officiële trailer die de graphics van het origineel en de remake vergelijkt. Voor het eerst in de Pac-Man World serie is daarnaast in de remake 2-player couch co-op mode geïntroduceerd. Je zult dus nu samen Pac-Land kunnen verkennen!

Kijk jij uit naar Pac-Man World 2 Re-Pac?