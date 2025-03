Free-to-play monster-hunting game Dauntless trekt de stekker eruit

Dauntless houdt ermee op. Deze free-to-play Monster hunting game verscheen eind 2019 op de Switch en is gemaakt door Phoenix Labs, hetzelfde team achter Fea Farm. De gameplay doet erg veel denken aan Monster Hunter, waarbij je als ‘Slayer’ het land beschermt tegen een 40-tal steeds groter er sterker wordende monsters. Hiervoor kun je een heel arsenaal aan wapens leren, waarna je alleen of tot en met 4 spelers deze monsters kan verslaan.

De game verscheen eind vorig jaar pas op Steam, waar het meteen een grote en nieuwe update met zich mee bracht: de “Awakening” update. Deze update zou de game opnieuw definiëren, en bracht een groot aantal veranderingen met zich mee. Misschien iets te groot, zo blijkt achteraf. De update is ontzettend slecht ontvangen, zo slecht zelfs dat de game het op Steam momenteel met één enkele ster moet doen. Phoenix Labs heeft sindsdien meerdere berichten geschreven, berichten waarin ze aangaven de feedback van de spelers te horen en hieraan te werken.

Nu blijkt dat echter misschien toch minder te zijn dan gedacht. Een kort bericht verscheen afgelopen week namelijk op Steam, waarmee aangegeven is dat het gordijn gevallen is voor Dauntless. Vanaf 29 mei zal de game simpelweg niet meer te spelen zijn, en tot die tijd krijgt de game ook geen andere content en updates meer. Waarom hiervoor gekozen is wordt niet genoemd, al moet ook gezegd worden dat Phoenix Labs het momenteel moeilijk heeft. Begin dit jaar heeft het bedrijf nog het merendeel van het team ontslagen.

Voor wie benieuwd is naar de game kan het deze nog steeds, gratis, proberen tot 29 mei. Daarna valt zal de game op geen enkel platform meer te spelen zijn.