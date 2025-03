Nieuwe update Stardew Valley zorgt voor crashes: doe deze dingen niet

Twee weken terug kwam het nieuws dat er een nieuwe update voor Stardew Valley in de planning stond: update 1.6.15.1. Deze update was wellicht niet zo groot als de enorme 1.6 update van eind vorig jaar, maar bracht toch talloze bugfixes, kleine verbeteringen en andere tweaks met zich mee. Eerder deze week verscheen de update, maar iedereen die de game sindsdien gespeeld heeft zal misschien iets anders onplezierigs zijn tegengekomen: crashes.

CorncerndApe heeft op X gedeeld dat de nieuwe update helaas voor een aantal onvoorziene crashes zorgt, en dat text op verschillende plekken niet leesbaar meer is. Hij geeft aan dat de game volledig speelbaar is maar dat er twee plekken zijn die spelers beter kunnen ontwijken: de ‘artifact troves’ en de achterkamer van de adventure guild. Ook is er aangegeven zo snel mogelijk met een nieuwe patch te komen om deze problemen op te lossen. Waarom ze precies gebeuren is niet bekend, alleen dat het gebeurd door ‘an error’.

Voorlopig is het dus verstandig om zoveel mogelijk de ‘artifact troves’ en de ‘achterkamer van de adventure guild’ te vermijden. We melden het natuurlijk als de nieuwe patch er is.