Dragon Ball Z: Kakarot Daima DLC komt in twee delen

Bandai Namco heeft een nieuwe DLC aangekondigd voor Dragon Ball Z: Kakarot, genaamd Daima: Adventure Through the Demon Realm. De uitbreiding komt in twee delen. Het eerste deel verschijnt tussen juli en september 2025, en het tweede deel komt begin 2026.

In deze DLC beleef je het verhaal van Dragon Ball: Daima, de anime die vorig jaar uitkwam. Je speelt als Goku (Mini) en reist samen met zijn vrienden Glorio, Shin en Panzy door de Demon World. Onderweg ontmoet je nieuwe vrienden en neem je het op tegen mysterieuze vijanden. De uitbreiding voegt ook nieuwe gameplay toe, zoals het slim gebruiken van de Power Pole en de Medi-Bug. De Daima: Adventure Through the Demon Realm Pack bevat beide DLC-delen en extra items die je helpen op je avontuur. Fans kunnen zich klaarmaken voor een spannend nieuw verhaal binnen het Dragon Ball-universum.

Ga jij deze DLC spelen? Laat het weten in de reacties en bekijk de teaser hieronder.