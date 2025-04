From Software brengt The Duskbloods naar de Switch 2

Onder de vele games die vandaag zijn aangekondigd voor de Switch 2 bevond zich een wellicht onverwachte exclusive. Niemand minder dan From Software brengt in 2026 een gloednieuwe game uit voor Nintendo’s nieuwe console: The Duskbloods.

Hoewel er enkele From Software-games te spelen zijn op de OG Nintendo Switch, zijn er minstens zo veel niet op deze console te spelen. Een exclusive stond dan ook niet erg hoog op ons lijstje met verwachtingen. Maar daar is The Duskbloods dan, met een prachtige trailer om ons kennis te laten maken met de game:

We kennen From Software natuurlijk van bekende titels als Dark Souls, Bloodborne, Lies of P en Elden Ring. Voor The Duskbloods is er op dit moment nog geen releasedatum bekend.