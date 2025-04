Ook Elden Ring zal op de Switch 2 verschijnen

From Software was tijdens deze Nintendo Direct dubbel vertegenwoordigd. Niet alleen brengen ze een gloednieuwe exclusive uit op de Switch 2, ook een oude bekende kwam voorbij: Elden Ring.

Veel games van From Software zijn niet meer weg te denken uit de gamewereld, en dat geldt des te meer voor Elden Ring. De game uit 2022 heeft zeer hoge ogen gegooid bij spelers op andere gameplatformen, maar Switch-spelers moesten het toch al die tijd zonder stellen. Nu komt daar met de komst van de Nintendo Switch 2 echter verandering in. Eindelijk komt deze veelgeprezen game ook naar Nintendo, in de vorm van Elden Ring: Tarnished Edition. In tegenstelling tot de exclusive The Duskbloods komt deze titel dit jaar nog uit. Een exacte releasedatum is op dit moment echter nog niet bekend.