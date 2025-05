Fysieke Limited Run-games Switch 2 bevatten hele game op cartridge

Limited Run Games staat bekend om het uitbrengen van fysieke versies van spellen die alleen digitaal worden uitgebracht in de eShop. Tijdens PAX East 2025 sprak Limited Run Games over hoe hun omgaan met fysieke games op de Nintendo Switch 2. In tegenstelling tot andere games, waarbij je de game alsnog eerst moet downloaden als je ‘m fysiek koopt, zullen de fysieke spellen van Limited Run Games de gehele titel op een cartridge hebben staan. De enige uitzondering geldt voor partnertitels die geen deel uitmaken van de genummerde line-up. De beslissing hierover wordt overgelaten aan de ontwikkelaar of uitgever van de game.

Niet alle fans zijn blij met de komst van game key cards, die als functie hebben om de uiteindelijke game eerst nog te downloaden via internet. Wie spellen van Limited Run Games aanschaft zal daar, in de meeste gevallen, dus geen last van gaan hebben.