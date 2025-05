Visual novel SYNESTHESIA verschijnt deze week voor de Nintendo Switch

Voor visual novel fans is het een booming tijd. Ook deze week verschijnt er weer een nieuwe game voor de Nintendo Switch. Uitgever Ratalaika Games heeft de komst van SYNESTHESIA onthuld. De game is ontwikkeld door Spire Games en is vanaf 16 mei voor €14,99 te koop in de Nintendo eShop. Uiteraard is er ook een trailer online gezet. Die kun je onderaan dit bericht bekijken.

SYNESTHESIA speelt zich af in het jaar 2029 op het Huntley Wetenschappelijk Onderzoeksinstituut. Een groep jonge mensen met bijzondere cognitieve krachten is toegelaten tot deze universiteit. Zo ook het hoofdpersonage Ziek. Een jongen met een zeldzame vorm van ‘synthese’. Hierdoor kan hij door middel van levendige kleurvakken de verborgen betekenis van objecten zien. Zijn tijd op het instituut lijkt bij aanvang een spannend avontuur te gaan worden. Maar al snel loeren er gevaren en raakt hij verstrikt in een diepere samenzwering. Lukt het Ziek om de verborgen geheimen van het instituut bloot te leggen? SYNESTHESIA is een visual novel met een anime/manga-artstijl. Het kenmerkt zich door meerdere keuzemomenten en daardoor meerdere eindes. Ook kom je gedurende het verhaal minigame-puzzels tegen.

Ben jij een liefhebber van visual novels en ben je nieuwsgierig geworden naar SYNESTHESIA? Bekijk dan de trailer hieronder!