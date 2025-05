Nintendo Switch 2 krijgt functie om batterij gezond te houden

De release van de Nintendo Switch 2 staat om de hoek en we krijgen steeds meer te weten over de opvolger van Nintendo’s hybride console. Zo weten we nu dat de console ook een functie zal krijgen om de batterij ‘gezond’ te houden, een functie die je ook vaak op bijvoorbeeld smartphones ziet. Het nieuws werd gedeeld via de Nintendo Today-app. In een van de berichten laat Nintendo de instelling zien. Maar wat houdt dit nu precies in?

Door deze functie stopt de Nintendo Switch 2, als hij aan staat, meestal met opladen rond de 90 procent. Nintendo laat hierbij weten dat dit de gebruiksduur van het systeem verkort als deze niet op het stopcontact is aangesloten, maar dat het kan helpen om eventuele batterijverslechtering na verloop van tijd te verminderen. Ook staat er vermeld dat de console mogelijk nog steeds 100 procent bereikt “om een ​​nauwkeurige weergave van het batterijniveau te garanderen.” De betreffende instellingen zie je hieronder afgebeeld: