Fysieke release en soundtrackproblemen voor Rayman 30th Anniversary Edition

Tijdens de State of Play van afgelopen donderdag werd Rayman 30th Anniversary Edition aangekondigd, en als kers op de taart was de game de volgende dag al gelijk digitaal verkrijgbaar. Inmiddels is ook bekend dat er een fysieke release aankomt. Dat hebben Ubisoft en Atari onlangs bevestigd.

Bij deze fysieke release, die uitkomt voor PlayStation 5 en Nintendo Switch, zitten een paar extra goodies voor de fans. Denk aan een vinyl herbruikbaar stickervel, een dubbelzijdige poster en een omkeerbare gamehoes. De set wordt compleet gemaakt door reprints van de originele Rayman-ansichtkaarten. Bovendien staat de game op een cartridge. Geen game key-release voor deze jubileumeditie dus. Je kunt Rayman 30th Anniversary Edition nu pre-orderen en hij kost € 25,64.

Muzikale onenigheid

Dat is echter niet de enige reden dat deze gloednieuwe game blijft opduiken in het nieuws. Nu de game een paar dagen uit is, treedt er voortdurend één kritiekpunt op de voorgrond: de soundtrack. Voor deze jubileumeditie van Rayman 1 is alles behouden zoals het was (moderniserende updates daargelaten), behalve de soundtrack. Er was veel iconisch aan de originele Rayman, en daar hoort de muziek absoluut bij. Om redenen die nog niet helemaal duidelijk zijn, heeft Ubisoft de soundtrack ook een update gegeven. Componist Christophe Héral (Rayman Origins en Legends) heeft een deel van de originele muziek herschreven en heeft ook nieuwe muziek geïntroduceerd. En dat valt bij veel fans verkeerd. Niet vanwege de muziek zelf, maar omdat fans gehecht zijn aan het origineel. Want als je zo’n oude klassieker opnieuw uitbrengt en alles zo veel mogelijk behoudt, waarom dan niet de muziek die de ervaring compleet maakte? Mogelijk heeft dit te maken met de rechten van de originele muziek, wat ingewikkeld kan liggen. Een van de oude componisten, Rémi Gazel, is immers in 2019 overleden.

Fans roepen Ubisoft nu op om Rayman 30th Anniversary Edition te patchen en de originele soundtrack alsnog toe te voegen. Wellicht door spelers te laten wisselen tussen de oude en nieuwe soundtrack, zoals andere re-releases eerder ook hebben gedaan. De vraag is of dit mogelijk is, en of Ubisoft er gehoor aan gaat geven.

Wat vind jij van de soundtracksituatie? Heb je een voorkeur voor de oude of de nieuwe? Laat het ons weten in de comments!