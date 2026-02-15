[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 8

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch en Nintendo Switch 2 voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Virtual Boy – Nintendo Classics

Gratis te downloaden voor iedereen die een NSO Expansion pass bezit; benodigde accessoires zijn €19,99 | €79,99

17 februari

Vanaf deze week heeft Nintendo Classics er een systeem bij: de Virtual Boy. Dit prachtige experiment werd in 1995 door Nintendo uitgegeven, maar is nooit naar Europa gekomen. Door de hoge prijs en slechte comfort van het apparaat was het geen lang leven beschoren, en uiteindelijk zijn er in totaal maar 22 games voor gemaakt. Dat zijn er niet veel, maar toch genoeg om hem een plekje in de Nintendo Classics te geven. Uiteindelijk zullen er 14 van deze 22 games te spelen zijn op de zowel de Switch als de Switch 2. Om ze te kunnen spelen zul je echter wel een speciale houder nodig hebben, het is immers een soort van 3D. Wij mochten dit al even proberen. Benieuwd naar onze ervaringen? Die kun je hier lezen.

De accessoires zijn te koop op de My Nintendo Store. De plastic versie vind je hier voor € 79,99. De kartonnen versie is hier voor € 19,99. *

UNDER THE ISLAND

Prijs in de Nintendo eShop: €19,99 – 18 februari

Under the Island is een pixel art 2D-actie-RPG. In de game draait het om ontmoetingen en gevechten met monsters, het oplossen van puzzels, het ontdekken van schatten en natuurlijk het mysterie van het eiland. Jouw eiland (Seashell Island) staat op het punt om te zinken en de grote vraag is natuurlijk of je dat kan voorkomen. Dat doe je in de rol van Nia, een moedige nieuwe eilandbewoner. Nia is op de verkeerde voet begonnen met een aantal lokale eilandbewoners. Eén van die bewoners is Avocado. Toch zullen zij samen moeten vechten om te voorkomen dat hun thuis in de oceaan verdwijnt. Ga op een spannend avontuur door een levendige eilandwereld. Jij bepaalt het tempo en de route.

Star Trek: Voyager – Across the Unknown [Nintendo Switch 2]

Prijs in de Nintendo eShop: €39,99 – 18 februari

Star Trek Voyager: Across the Unknown is een verhaal gedreven survival-strategiegame waarin het lot van het iconische ruimteschip in jouw handen ligt. Neem het roer in handen, beheer het schip en de middelen, en neem moeilijke beslissingen. Lukt het jou om het schip en de bemanning veilig thuis te brengen? Volgens de officiële beschrijving combineert Across the Unknown ‘verkenning, scheeps- en grondstoffenbeheer, roguelite-elementen en betekenisvolle keuzes’. Klinkt als de perfecte combinatie voor fans van de serie!

Wat verder verschijnt in de week van 16 tot en met 22 februari

16 februari – The Island: Escape Room

17 februari – Calamity Angels: Special Delivery

17 februari – Vampire Therapist

18 februari – Blaze of Storm

18 februari – Starless Abyss

18 februari – Soulkin

18 februari – Cute Astro

19 februari – Revolgear Zero

19 februari – Gear.Club Unlimited 3 [Switch 2]

19 februari – Death Howl

19 februari – Seafrog

19 februari – Skate Bums

19 februari – PARANORMASIGHT: The Mermaid’s Curse

19 februari – Bus Stop Shuffle

19 februari – Baladins

19 februari – Lost in Space – The First Adventure

19 februari – Colorizing: Sunshine

19 februari – Book of Korvald

19 februari – WiZmans World RE;Try

19 februari – Cargo Runner – Mars

19 februari – LOVE ETERNAL

19 februari – Outpath

19 februari – Temari Trials: Dojo’s Test

19 februari – Backrooms Level X

19 februari – Color Mismatch Brain Quiz

19 februari – EGGCONSOLE ‘Mugen No Shinzou III’ PC-8801mkLLSR

19 februari – Bug!Ban!Break!

19 februari – Snapshot Oddities! Find What’s Wrong

19 februari – Horror Tale 2: Remaster

19 februari – PancitoMergo

20 februari – Ys X: Proud Nordics [Switch 2]

20 februari – Stillborn Slayer

20 februari – Highway Roads Racer

20 februari – Hummingbird Garden

20 februari – Cavorite

21 februari – Jigsaw Realms: Lost Isles

21 februari – Frost Vale

