Fysieke Switch 2-versie van Star Wars Outlaws wordt game-key card versie

Tijdens de Switch 2 Direct van vorige maand werd duidelijk dat Star Wars Outlaws naar de Switch 2 komt. Nu de release van de console wat dichterbij komt wordt er ook meer duidelijk over de fysieke versie van de game. Eerder werd het het al duidelijk dat veel fysieke Switch 2-games naar de console komen in de vorm van game-key cards. Dit houdt in dat de game zelf niet op de cartridge staat en dat deze je alleen een soort digitale licentie geeft om de game te downloaden. Zoals je kunt in de Bluesky post over de box-art hieronder kunt zien is het nu duidelijk dat Star Wars Outlaws ook een fysieke Switch 2-game met een game-key card wordt. Dit betekent helaas dat je om met de game aan de slag te gaan hem eerst in zijn geheel moet downloaden.

Star Wars Outlaws – Gold Edition (Switch 2 key card) is up for preorder on Amazon ($59.99) buff.ly/fBvCenL #ad probably the least surprising key card confirmation



[image or embed] — Wario64 (@wario64.bsky.social) 4 mei 2025 om 10:18

De Switch 2-versie van Star Wars Outlaws verschijnt op 4 september voor de Switch 2. Ga jij hem ondanks dit nieuws nog steeds halen of maakt het jou weinig uit? Laat het weten in de reacties