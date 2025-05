Ogu and the Secret Forest gameplay verschenen

Ogu and the Secret Forest is afgelopen dinsdag verschenen voor de Switch. Nu de game bijna een week uit is heeft het YouTube-kanaal Nintendo Hall een uitgebreide gameplay video van 20 minuten geüpload. De video is hieronder te bekijken.

Ogu and the Secret Forest is een 2D adventure game met handgetekende karakters en verschillende soorten puzzels. In de game raak je bevriend met allerlei soorten personages en versla je vreemde wezens om zo het mysterie te ontrafelen dat speelt in de charmante wereld van de game. Je verkent verschillende soorten gebieden. Elk gebied heeft een eigen atmosfeer en verhaal. Hier los je puzzels op en vind je hints om geheimen en mysteries te onthullen die een lange tijd onbekend bleven.