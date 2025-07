Ga op zoek naar je auto in A Dream About Parking Lots

Volgende week verschijnt A Dream About Parking Lots voor Nintendo Switch. Dat heeft Take It Studio onlangs aangekondigd. Om precies te zijn komt dit interactieve verhaal op 31 juli uit op je favoriete Nintendo-console(s).

Je kent dat wel: je parkeert de auto ergens, en als je over een paar uur terugkomt, is hij in geen velden of wegen meer te bekennen. Waar had je ‘m nou ook alweer geparkeerd? Dat is de basis voor A Dream About Parking Lots. Als je denkt dat een game over parkeerplaatsen niet veel actie bevat, dan heb je gelijk. Maar daar gaat het hier ook niet om. Terwijl jij op zoek gaat naar je bolide in een oneindige doolhof van auto’s, wordt je meegenomen in een kort maar krachtig verhaal. Kort, want de game duurt nog geen drie kwartier. Sommige mensen zijn in het echt wel eens langer op zoek geweest naar hun auto. Krachtig, want het verhaal wordt met maar weinig middelen verteld. Met niets anders dan je autosleutels dwaal jij rond in – zoals de naam al verklapt – een droom over parkeerplaatsen. Tijdens je zoektocht praat je met een therapeut over de reden achter deze terugkerende dromen. Over hoe het is om je verloren te voelen, je creativiteit niet te kunnen uiten en soms niet meer weet wat een droom is en wat een herinnering. De game heeft hiervoor echte dromen als basis.

Nog een weekje wachten op A Dream About Parking Lots dus. In de tussentijd hebben we hier wel al een trailer voor je: