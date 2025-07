Platformer Rudolph The Red-Nosed Reindeer aangekondigd voor de Switch

We zitten nog midden in de zomer, maar fans van Kerstmis zullen blij worden van deze aankondiging. Er is namelijk een 3D-platformer onthuld waarin Rudolph The Red-Nosed Reindeer de hoofdrol vervuld. Ontwikkelaar Headless Chicken Games en uitgever GameMill Entertainment hebben met een aankondigingstrailer de komst van de game wereldkundig gemaakt. Uiteraard zal deze game ergens rond de Kerstdagen verschijnen, zowel digitaal als fysiek. Rudolph The Red-Nosed Reindeer komt naar verschillende platformen, waaronder de Nintendo Switch.

De avonturengame is gebaseerd op de stop motion film uit 1964. Als speler heb je de taak om Kerst te redden. Dat doe je in een levendige, interactieve winterwonderland vol feestelijke charme. Ga op avontuur, trotseer boeiende uitdagingen en speel diverse mini-games. Natuurlijk zing je ondertussen uit volle borst mee met alle bekende Kerstliedjes. Je kan dit avontuur alleen spelen maar ook samen tijdens de Kerstvakantie in coöp-modus. Deze game belooft het geliefde kerstverhaal op een geheel nieuwe manier tot leven te brengen.

