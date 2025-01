Game Mania gaat verder als webshop

Nadat de hoop op een doorstart voor Game Mania vervlogen leek, schreven we vorige week dat Game Mania toch lijkt terug te keren. De Nederlandse en Belgische websites van Game Mania toonden namelijk weer (wat) activiteit. Op de sites werd aangegeven dat er ‘hard gewerkt wordt om Game Mania weer online te brengen, met een geplande herlancering in het tweede kwartaal van 2025’. De precieze plannen bleven onduidelijk, maar door een artikel van Het belang van Limburg weten we inmiddels meer.

De Nederlandse ondernemer René van Tuijl heeft via zijn bedrijf Amazing Games BV de failliete Game Mania keten overgenomen. In een toelichting bevestigt hij de terugkeer van Game Mania. Het is de bedoeling dat het in het tweede kwartaal van 2025 terugkeert in de vorm van een online platform. Gesproken wordt over een hoogwaardige webshop voor de Nederlandse en Vlaamse markt. Duidelijk is dus dat de focus ligt op online verkoop. ‘Maar we sluiten fysieke winkels niet uit. Een megastore of een experience shop zijn mogelijke ideeën, maar daarvoor hebben we nog geen concrete plannen. Laat ons eerst een zeer goede webshop bouwen’, aldus van Tuijl. Ondanks de dalende verkoop van fysieke games zijn er volgens van Tuijl nog genoeg liefhebbers die liever een fysiek exemplaar bemachtigen in plaats van een download. Het aantal aanbieders van fysieke games is ook gedaald, wat ‘ons kansen biedt om een unieke plek in te nemen in die markt’. Maar vooralsnog wordt er dus gewerkt aan het bouwen van de webshop.

