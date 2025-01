Fysieke verkoop van games zakt verder in

In de Verenigde Staten zijn het afgelopen veel minder fysieke games verkocht. De trend van afgelopen jaren zet verder door.

Hoogtepunt was in 2008

Het bedrijf Circana, bekend van onderzoeken in de wereld van games, heeft gekeken naar de verkopen van fysieke games. In de Verenigde Staten is goed te zien dat er een constante daling is ingezet sinds 2008. In de periode voor 2008 bleven de aantallen nog wat stabiel en groeide zelfs nog flink in 2007 en 2008. Echter is het sindsdien bergafwaarts aan het gaan met de fysieke verkopen.

Er is niet direct één grote oorzaak voor aan te wijzen. We zien natuurlijk wel de steeds verdere verschuiving van fysiek naar digitaal. De laatste generatie consoles (afgezien van de Nintendo Switch), hadden soms alleen nog maar de mogelijkheid om digitale games aan te schaffen. Denk aan de PlayStation 5 zonder disc-drive of de Xbox Series S. Deze consoles waren ook nog eens goedkoper. Naast het feit dat Sony en Microsoft kiezen voor disc-loze consoles is het stiekem misschien ook wel erg gemakkelijk. Hoe fijn is het om een game digitaal te downloaden en na enkele ogenblikken direct te kunnen spelen. Je hoeft de deur niet meer uit en geen lades vol meer met hoesjes.

Zijn we toe aan eem volledig digitale manier van gamen? Of willen we toch nog graag onze games uitlenen aan anderen, hele mooie speciale edities in de kast hebben liggen of gaan voor zekerheid. Zeggen jullie het maar.