Game Mania opent op 13 augustus digitaal de deuren

Begin juli werd duidelijk dat we half juli opnieuw kennis kunnen maken met Game Mania nieuwe stijl. Inmiddels is het bijna augustus en heeft de herlancering nog niet plaatsgevonden. Maar is er wel nieuws: want op de website staat nu te lezen dat Game Mania op 13 augustus digitaal de deuren opent!

In september vorig jaar moest winkelketen Game Mania noodgedwongen faillissement aanvragen. Lang bleef er de hoop op een doorstart, maar zoals we weten is dat in de oorspronkelijke vorm met fysieke winkels niet gelukt. Wel kwam in januari van dit jaar nieuws naar buiten dat het erop leek dat de bekende gamewinkel toch terug zou keren. Niet lang daarna werd door een artikel in Het belang van Limburg bevestigd dat Game Mania inderdaad terugkeert, maar dan als webshop.

