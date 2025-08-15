Game Mania opent digitale deuren – de website is live!

Twee dagen later dan gepland is de nieuwe webshop van Game Mania live. Op moment van schrijven van dit bericht is zowel de Belgische als de Nederlandse website beschikbaar. Waarom de heropening langer heeft geduurd is niet bekend schrijft Tweakers. Maar de webshop heeft dus de digitale deuren geopend. Zo zijn er games te vinden voor de Nintendo Switch en de Switch 2, maar ook voor de Xbox en PlayStation. Wie weet vind je nog iets leuks tussen de zogenaamde ‘Mania Deals’.

De nieuwe eigenaar beloofde met Game Mania te doen aan laagsteprijsgarantie en razendsnelle levering, zoals tot aan de comeback ook op de website te zien was. Mocht je daar meer over willen weten, lees dan hier over de prijsbelofte. Een ander opvallende toezegging heeft te maken met pre-orders. Bij de FAQ valt het volgende te lezen over het ontvangen van je pre-order op of voor de releasedatum: ‘Ja, wij garanderen dat je jouw nieuwe release op of vóór de releasedatum ontvangt. Mocht dit onverhoopt niet het geval zijn, dan kun je in aanmerking komen voor €5 korting. Deze garantie geldt voor bestellingen die tijdig zijn betaald en waarvoor alle benodigde gegevens correct zijn ingevuld.’ Wie hoopt naast games ook merchandise te vinden zal teleurgesteld zijn. De vernieuwde digitale formule richt zich alleen op de verkoop van games.

Game Mania is terug, neem jij een kijkje op de nieuwe webshop? Laat het ons weten in de reacties!