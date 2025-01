Een cozy bundel met Harvest Moon: The Lost Valley en Harvest Moon: Skytree Village komt deze zomer naar de Nintendo Switch

Twee eerder uitgebrachte Nintendo 3DS-titels, Harvest Moon: The Lost Valley en Harvest Moon: Skytree Village komen naar de Nintendo Switch. Dat heeft uitgever en ontwikkelaar Natsume aangekondigd. Deze cozy bundel wordt verwacht in de zomer van 2025. Het bevat beide games met alle DLC op één cartridge. De bundel gaat wereldwijd te koop zijn, zowel fysiek als digitaal. In Europa gaat de bundel door Numskull Games uitgegeven worden.

Harvest Moon: The Lost Valley verscheen in 2014 op de Nintendo 3DS. En Harvest Moon: Skytree Village in 2016. Met deze heruitgave kan een nieuw publiek kennismaken met twee Harvest Moon klassiekers. Maar ook voor spelers die de games op de 3DS hebben gespeeld belooft deze uitgave de moeite waard te worden aldus Natsume’s CEO Hiro Maekawa.

In Harvest Moon: The Lost Valley word je na een onverwachte sneeuwstorm tijdens een wandeling in de bergen wakker. Wanneer je een vriendelijke Harvest Sprite die begraven ligt onder de sneeuw tegenkomt, leer je dat alle seizoenen in de vallei zijn verdwenen, behalve de winter. Het is aan jou om de seizoenen terug te brengen naar de vallei. Dit doe je met de hulp van de dorpelingen, de Harvest Sprites, de Harvest Goddess en de King of the Underworld.

Harvest Moon: Skytree Village speelt zich af in het land dat bekendstaat als de Oase van de Harvest Goddess. Vroeger was het land daar weelderig en groen en woonden er veel mensen in Skytree Village. Doordat de kracht van de Harvest Goddess geleidelijk af begon te nemen werd het land dor en droog. Het is aan jou om de Harvest Goddess haar kracht terug te geven en de zeven Skytrees nieuw leven in te blazen. Zodat het leven weer terugkomt in het verlaten land.

Kijk jij uit naar deze Harvest Moon cozy bundel? Laat het ons weten in de reacties!