Digitale deuren van nieuwe webwinkel Game Mania nog niet geopend

Game mania zou op 13 augustus digitaal de deuren openen van de nieuwe webshop. Dat nieuws is vanaf begin augustus op de website van de bekende gamewinkel te lezen. Maar voor de oplettende lezer: ja het is vandaag 14 augustus en nee de webshop is nog niet open. Op de website is nog steeds dezelfde boodschap te lezen. Het is niet duidelijk waarom de datum niet gehaald is en wat de nieuwe openingsdatum wordt. De nieuwe eigenaar van het merk, René van Tuijl van Amazing Games BV, reageerde niet op vragen van Tweakers hierover.

Dit is trouwens niet de eerste keer dat een aangekondigde datum niet wordt gehaald. In eerste instantie werd gecommuniceerd dat we half juli opnieuw kennis konden maken met Game Mania nieuwe stijl. Begin juli zei Van Tuijl tegen VRT dat de openingsdatum was verschoven naar 31 juli. Maar het werd augustus zonder dat de herlancering had plaatsgevonden. Wel stond er op de site een nieuw bericht – namelijk het nieuws dat er nu nog steeds staat – dat Game Mania op 13 augustus de deuren opent van de nieuwe webwinkel. Dat is dus niet gebeurd.

In september vorig jaar moest winkelketen Game Mania noodgedwongen faillissement aanvragen. Lang bleef er de hoop op een doorstart, maar zoals we weten is dat in de oorspronkelijke vorm met fysieke winkels niet gelukt. Wel kwam in januari van dit jaar nieuws naar buiten dat de bekende gamewinkel toch terug zou keren. Een artikel in Het belang van Limburg maakte duidelijk dat Game Mania zou terugkeren als webshop. We wachten rustig af wanneer de webwinkel ‘online en vol nieuwe energie open gaat’. Als er nieuws is zullen we dat hier uiteraard melden.