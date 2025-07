Game Mania komt binnenkort in nieuwe vorm terug

In september vorig jaar moest winkelketen Game Mania noodgedwongen faillissement aanvragen. Lang bleef er de hoop op een doorstart, maar zoals we weten is dat in de oorspronkelijke vorm met fysieke winkels niet gelukt. Wel kwam in januari van dit jaar nieuws naar buiten dat het erop leek dat de bekende gamewinkel toch terug zou keren. Niet lang daarna werd door een artikel in Het belang van Limburg bevestigd dat Game Mania inderdaad terugkeert, maar dan als webshop.

Inmiddels zijn we een aantal maanden verder en staat er op de website van Game Mania een interessant bericht. Namelijk dat er hard gewerkt wordt aan een herlancering voor de tweede helft van juli:

Een kort maar krachtig bericht dat ons nog even laat gissen naar details over de herlancering. Maar we zitten inmiddels in de maand juli, dus we gaan er snel genoeg achter komen. We houden jullie natuurlijk op de hoogte wanneer er nieuws is! Duidelijk is in ieder geval dat de hernieuwde kennismaking met Game Mania aanstaande is.

