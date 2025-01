X-Out: Resurfaced komt naar de Nintendo Switch

ININ Games heeft meer informatie gedeeld over X-Out: Resurfaced, inclusief de releasedatum en een speciale fysieke editie. De game komt digitaal uit op 20 februari 2025 voor de Nintendo Switch. Er is ook een speciale fysieke editie beschikbaar via de online winkel van ININ Games. Deze editie bevat de game, een originele soundtrack-cd en een kunstboek met interviews met de originele ontwikkelaars en handige tips voor nieuwe spelers.

X-Out: Resurfaced is een remake van de klassieke arcade game uit 1990. In deze side-scrolling shooter vecht je tegen een buitenaardse invasie die uit de oceaan komt. De game was destijds bijzonder vanwege het shop-systeem, waarmee je je eigen vloot van schepen en wapens kon samenstellen. De remake heeft verbeterde graphics, nieuwe lichteffecten en een vernieuwd shop-systeem. De game bevat acht verschillende levels, nieuwe muziek van Chris Hülsbeck, en een lokale co-op-modus voor twee spelers. Er is ook een Mirror Mode waarin de levels in omgekeerde richting scrollen, en andere nieuwe uitdagingen.

Ga jij X-Out: Resurfaced spelen? Laat het weten in de reacties en bekijk hier de trailer en de foto van de fysieke release.