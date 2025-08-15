[Review] Tiny Bookshop – Heerlijk rustig boeken verkopen

Ik houd ontzettend van boeken. Naast gamen is lezen mijn favoriete hobby, al moet ik eerlijk toegeven dat ik de afgelopen jaren lang niet zoveel gelezen heb als ik zou willen. De dagen dat ik zeven boeken bij de bibliotheek leende en die nog geen week later terugbracht zijn allang voorbij, al kan ik mezelf nog steeds flink verliezen in een goed boek. Het hebben van een eigen boekwinkel lijkt me dan ook heerlijk, want wie wil er nou niet zijn hobby delen met andere mensen die net zo gepassioneerd zijn als jij?

Gelukkig weet ik dat er veel meer bij komt kijken dan lekker met mensen babbelen over je favoriete boek, maar erover dromen kan geen kwaad. Tiny Bookshop doet een poging dit romantische gevoel te vertalen naar een game. Hier hoef je niet na te denken over vervelende klanten of alle administratieve rompslomp die er bij komt kijken, hier gaat het alleen over jou, je rijdende boekwinkel en de vrolijke mensen die op zoek zijn naar een goed boek. Maar werkt dat een beetje?

Op naar een nieuw leven

Tiny Bookshop begint wanneer je avatarloze personage besluit het eens heel anders aan te pakken. Of je nou op zoek bent naar avontuur of je je oude leven zat was, je hebt je spullen gepakt, hebt een kleine (ja, wat is het … stacaravan?) gekocht en bent nu op pad om een nieuw leven te beginnen als rijdende boekverkoper. Je doet dit in het rustige plekje Bookstonburry, waar ze, wat je misschien wel kunt raden, lezen erg serieus nemen. De oude boekenverkoper is net met pensioen, dus het is een perfect moment om in te stappen. Leer de lokale bevolking kennen, voorzie deze van de nieuwste oude boeken en ga op in het rustige leven wat deze simpele managementsim te bieden heeft.

Een echte ‘cozy’ game

En laat ik het meteen maar even zeggen, Tiny Bookshop is echt een cozy game. En dan bedoel ik ook echt cozy. Ik vind die term persoonlijk nogal beladen: wat jij een relaxte ervaring vindt, kan voor een ander erg stressvol uitvallen. Daarnaast is de term erg populair geworden en het wordt het te pas en te onpas gebruikt om games aan te prijzen. Maar als ik naar Tiny Bookshop kijk, vind ik het moeilijk om de game als iets anders te omschrijven. Alles is zo relaxt mogelijk, van de vermakelijke gameplayloop tot de heldere pastelkleuren, vrolijke personages en rustgevende muziek.

Simpele, verslavende gameplay

De gameplay is verder simpel, maar erg verslavend. Je koopt tweedehands boeken op, zoekt een plekje in de stad uit en verkoopt daar, hopelijk, je boeken. Bam. Het heeft wel wat meer voeten in de aarde, maar dat is zo ongeveer de basis. Het is een simpel managementspelletje, en alhoewel er zeker wat dingen zijn waar je rekening mee moet houden, zijn alle saaie onderdelen van het hebben van een boekwinkel weggehaald. Zo hoef je geen specifieke boeken te kopen, geen inventaris bij te houden en hoef je niet eens de prijs van de boeken te bepalen. De game weet precies welke onderdelen leuk zijn en heeft deze verwerkt in zijn gameplay, waardoor het een hele fijne en relaxte ervaring is.

Wat je doet is vooral je resources managen en proberen in te spelen op vraag en aanbod. Zo moet je elke dag kiezen op welke plek je boeken gaat verkopen. Elke plek heeft zijn eigen soort klanten, en sommige evenementen hebben invloed op hoeveel klanten je ergens kunt verwachten. Zo zal de zondag bij een dichte supermarkt je niet zoveel klanten opleveren, maar ga met prachtig weer op het strand staan en je kunt de boeken niet aanslepen. Standplaatsen kosten dan wel weer geld, dus je moet goed nadenken over of de plek je tijd en geld waard is … vooral als je net veel nieuwe boeken gekocht hebt.

Boeken verdeeld in genres

Daarover gesproken, je zult dus wel boeken moeten kopen. Dat doe je niet op individuele basis, eigenlijk koop je vooral dozen met tweedehands boeken. Gelukkig maakt dit niet heel veel uit. Boeken zijn namelijk verdeeld in zeven genres. Jij hoeft alleen maar boeken van dit genre bij je te hebben, en als een klant iets wil kopen uit dit genre is er een bepaalde kans dat hij het boek vind dat hij wil hebben. Die kans wordt minder als de boeken opraken of hij al veel boeken heeft gevonden die hij wil kopen. Je kunt dit percentage beïnvloeden door bepaalde voorwerpen in je kar te plaatsen, wat er natuurlijk ook voor zorgt dat je helemaal los kunt gaan met het versieren van je wagentje.

De game werkt met echte titels

Dat wil overigens niet zeggen dat je tijdens de tijd dat je winkel open is niets te doen hebt. Net zoals in echte boekwinkels weten sommige mensen niet precies waar ze naar op zoek zijn, waarna ze jou om hulp vragen. Sommigen zullen specifieke voorkeuren hebben, terwijl andere meer een globaal idee hebben van wat ze willen. Aan jou de taak om ze een nieuw boek aan te bieden dat misschien wel hun nieuwste obsessie wordt. En het beste hiervan vind ik dat je hierbij met echte boeken werkt. Zoals ik al zei koop je anonieme boeken: meer info dan bij welk genre ze passen krijg je niet. Maar op het moment dat iemand een suggestie vraagt kun je door je boeken heen kijken, waarbij je een korte samenvatting krijgt, het aantal bladzijden en wanneer en door wie het geschreven is.

Als boekliefhebber vond ik dit fantastisch, omdat ik hierdoor echt het idee kreeg dat ik boeken aan het aanraden was. Nee geloof me, Lord of The Rings is echt dat nieuwe fantasy-epos waar je naar op zoek bent. Wat zeg je? Zoek je iets stoers om te lezen als achtjarige? Hm, heb je wel eens van Dragon Ball Z gehoord? Het is een genot om al die boeken te herkennen en ook nog eens samenvattingen te krijgen van klassiekers waar ik wel van gehoord had, maar nog nooit gelezen had. De game kreeg me bijna zover dat ik mijn Switch 2 weg wou leggen om een boek op te pakken.

Goed geschreven personages en afwisselende gebeurtenissen

De rest van de game is vooral om afwisseling te bieden tussen de dagen, met quests, kleine evenementjes en leuke personages die het geheel afmaken. Van de oude boekverkoopster die haar baan toch nog niet helemaal los kan laten, de beginnende journalist die al je achievements bijhoudt tot de jongen die wanhopig inspiratie zoekt voor zijn nieuwe metal-album; iedereen is vrolijk en ontvangt je met open armen in hun nieuwe leven. De dialogen zijn goed geschreven en de grappige evenementjes die kunnen gebeuren zorgen geheid voor een glimlach op je gezicht. Dit alles draait daarnaast perfect op de Switch en Switch 2, met muziek die perfect de kalme atmosfeer van de game meegeven. Als ik dan toch moet klagen, is de muziek het enige waar ik een fout in kan vinden: deze is iets te kort en niet goed gemixt, waardoor je kunt horen wanneer het weer op nieuw begint.

Tot slot

Tiny Bookshop is ‘cozy’ zoals cozy bedoeld is. Alles in deze game straalt een relaxte atmosfeer uit, wat verder geholpen wordt door het feit dat je daadwerkelijk boeken verkoopt. Iedere liefhebber van boeken zal ooit gedroomd hebben van een plekje om deze zelf te verkopen, maar we weten allemaal dat daar in het echte leven dingen bij komen kijken waar niet iedereen voor is weggelegd. Tiny Bookshop zet daarentegen het geromantiseerde idee daarvan neer, met alle voor- en geen van de nadelen. Het idee om daarnaast echte boekentitels te gebruiken is een schot in de roos. Niet alleen is het een feest van herkenning, ook voelt het alsof je daadwerkelijk je favoriete boeken aan het verkopen bent. De game zit daarnaast gewoon goed in elkaar, met leuke personages, evenementjes en kleine quests om je op een relaxte manier bezig te houden. Wat een heerlijke game.