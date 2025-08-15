Switch-versie Gloomy Eyes krijgt releasedatum en nieuwe trailer

Gloomy Eyes is van oorsprong een VR game, die in 2020 op de PC verscheen. Het is een atmosferische en verhalende puzzel game, en enkele maanden terug werd bekend dat de game onderweg was naar de Nintendo Switch. Toen was er nog geen releasedatum bekend, maar daar is nu verandering in gekomen. Uitgever Untold Tales, ARTE France en ontwikkelaar Fishing Cactus hebben aangekondigd dat de game op 12 september op de Nintendo Switch verschijnt. Ook is er een nieuwe trailer verschenen. Deze kun je hieronder bekijken.

Gloomy Eyes speelt zich af in een wereld waarin de zon de shenenigans van de mensen zat is, en besluit niet meer op te komen. De aanhoudende duisternis zorgt ervoor dat de doden uit hun graven zijn opgestaan en de mensen proberen ze buiten te houden. Te-midden hiervan volg je het verhaal van Nena en Gloomy. Nena is een normaal mensenkind terwijl Gloomy het eerste zombiekind was. Samen gaan ze op avontuur om de zon terug te vinden in een wereld die verdeeld is door angst, spanningen en vijandigheid. Gebruik de unieke vaardigheden van Gloomy en Nena om de vele uitdagingen op te lossen.