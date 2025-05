Undivine verschijnt deze week op de Nintendo Switch

Uitgever Brainium Games en ontwikkelaar Wendeoo hebben bekendgemaakt dat hun nieuwste game deze week uitkomt voor de Nintendo Switch. Undivine verschijnt op 8 mei en gaat alleen digitaal te koop zijn via de Nintendo eShop. Tot en met 7 mei is de game trouwens met 10% korting voor €8,99 te pre-orderen. Dus bekijk vooral de trailer onderaan dit bericht om te beoordelen of Undivine een game voor jou is.

Undivine wordt omschreven als een duistere metroidvania met RPG-elementen. Het stelt je moed en verstand op de proef. Je speelt als ‘de reiziger’ die bij een verlaten dorp aankomt. De paar mensen die nog in het dorp wonen vertellen je over een enorm gat, dat zomaar is ontstaan midden in het dorp. Deze kloof heeft al veel inwoners van het dorp opgeslokt. Ook moedige strijders die op onderzoek uitgingen maar nooit terugkwamen. Je raadt het al, jij bent de volgende die afdaalt in de gigantische afgrond. Daar ontdek je een verborgen wereld vol geheimen en vijanden. Aan jou de taak om achter alle mysteries te komen en het gevecht aan te gaan. Hiervoor heb je unieke wapens en verschillende vaardigheden tot je beschikking. Gebruik alles wat je tegenkomt om te achterhalen wie verantwoordelijk is voor dit alles.

Ben je nieuwsgierig naar Undivine? Bekijk dan de officiële trailer hieronder!