Garden Witch Life krijgt releasedatum én nieuwe trailer

Vandaag is duidelijk geworden wanneer we aan de slag kunnen met de farm Life RPG Garden Witch Life. Tevens is er een nieuwe trailer van de game vrijgegeven, welke je hieronder kunt bewonderen. Deze farming life sim werd afgelopen jaar aangekondigd tijdens de Wholesome direct, waarna enkele maanden terug bevestigd werd dat de game ook naar de Nintendo Switch zal komen. Vanaf 12 september kunnen Switch-bezitters met de game aan de slag.

In Garden Witch Life krijg je de taak om een magisch bos op te bouwen. Jij speelt een heks uit de grote stad die net haar baan kwijt is. Je leven neemt een paar vreemde wendingen en voordat je het doorhebt bevind je jezelf op een klein eiland vol mogelijkheden. Bouw langzaam maar zeker je eigen magische tuin op, waar je planten groeit die als ingrediënten voor je drankjes dienen. Richt een oude boomhut in, trek de meest schattige wezens aan en raak bevriend met de lokale bevolking.