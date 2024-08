[Review] Sam & Max: The Devil’s Playhouse – Absurd en vol humor

Het begon allemaal al zo’n veertig jaar geleden met wat korte strips. In de loop der jaren groeide Sam & Max van iets kleins in iets groots uit. Met, naar mijn mening, als hoogtepunt de Telltale Games van dit iconische duo. De laatste jaren is ontwikkelaar Skunkape Games druk bezig geweest om die trilogie van Telltale Games opnieuw uit te brengen in de vorm van een remaster. De eerste twee delen zijn inmiddels al een tijd beschikbaar op de Switch, maar de derde liet lang op zich wacht. Het mag dan een tijd geduurd hebben, maar vandaag komt eindelijk de remaster van het laatste deel in de Sam & Max-saga uit. Of deze net zo plezierig is als de vorige delen? Dat lees je in onze review van Sam & Max: The Devil’s Playhouse!

Sam & Max zijn terug!

Sa, de hond, en Max, het konijn, staan bekend als de ‘Freelance Police’. Telkens lopen ze tegen wat vreemde zaken aan waardoor ze weer in een absurd plot gezogen worden. Dat zagen we namelijk al eerder in Sam & Max: Save the World en Sam & Max: Beyond Time and Space. In The Devil’s Playhouse is het niet veel anders. Het begint al gelijk spannend in een ruimteschip met een pratende aap uit de ruimte die de wereld wil veroveren. Sam en Max proberen samen om die aap in The Penal Zone te krijgen en dan keren we opeens terug naar de tegenwoordige tijd. Het bleek een korte blik op de toekomst te zijn via een magisch stuk speelgoed dat Max had gevonden. Dat is de start van een nieuw avontuur. Een avontuur met Max’ krachten en het speelgoed in de hoofdrol. Dus maak je maar klaar voor de achtbaan. Of beter gezegd: buckle up and enjoy the ride.

Zoals de vorige delen is deze ook in episodes verdeeld. Er zijn er vijf in totaal waarvan elke episode een kort verhaal vertelt. Daar blijft het echter niet bij, want er is een groter overkoepelend verhaal waar je steeds meer over leert gedurende de episodes. Ze verschillen voldoende van elkaar om leuk te blijven. Daardoor voelde de gehele game voor mij nooit saai aan.

Point-and-click

Middels point-and-click-gameplay los je puzzels in de game op. Je kan zowel Sam als Max besturen en zo gebruik maken van hun sterke kanten. Zo heeft Max gedurende de episodes verscheidene psychische krachten tot zijn beschikking. Deze zal je op de juiste manieren moeten gebruiken om verder te komen in het verhaal. Daarnaast verschilt het sterk per episode wat je precies moet doen. Op die manier blijft het verfrissend genoeg. Natuurlijk blijft het in de basis een point-and-click, maar ze weten er genoeg variatie in te brengen.

De besturing blijft voor mij een reden van zorg. Het werkt, maar het is niet optimaal. Ik bleef er moeite mee hebben om de juiste dingen te selecteren met de rechterstik voor interacties. Hoewel je loopt met de linkerstick, heb je de rechter nodig om langs alle voorwerpen te gaan waarmee je een interactie kunt hebben. Daarbij voelt het af en toe heel stroef om rond te lopen, want je hebt niet altijd goed zicht met waar je loopt. Desondanks blijft de Sam & Max-reeks een echte klassieker. Zelfs met de problemen van de besturing zou ik deze ervaring voor geen goud willen missen. Daarvoor doet het veel te veel goed om de game er op af te rekenen.

Hulp is onderweg

Het ligt mogelijk aan mezelf, maar ik had best wel wat moeite om soms verder te komen. Niet altijd ligt het voor de hand welke kant je op moet en wat je moet doen. Naast de krachten zijn er nog talloze manieren om voortgang te boeken. Voor mensen zoals ik zijn er gelukkig opties om in de instellingen de frequentie van hints te verhogen of te verlagen of zelfs uit te zetten. Op die manier is er voor ieder wat wils.

Hetzelfde geldt voor hoe het verhaal verteld wordt. De stemmen zijn volledig ingesproken met een aardig accent voor de sfeer. Voor wie daarmee moeite heeft is er de mogelijkheid om ondertiteling aan te zetten. Dat raad ik daarom ook zeker aan zodat je niets mist van dit geweldige avontuur. Want geweldig vind ik het absoluut. De humor is zo heerlijk. Sam & Max toveren gewoon een glimlach op mijn gezicht en dan weet je dat het spel is geslaagd. Er zitten bovendien vele verwijzingen in naar bekende dingen of wat geinige woordgrapjes. Wat dat betreft weet het de juiste snaar te raken.

Ook wat betreft het visuele is Sam & Max: The Devil’s Playhouse een succes. Met de remaster is alles wat opgepoetst en zijn er oude bugs opgelost. Daardoor ziet het er mooi uit en komt de Freelance Police goed uit de verf. Nu de trilogie volledig uit is op de Nintendo Switch is het een mooi moment om in te stappen. Of om eindelijk het laatste deel te spelen als je de vorige delen al hebt gespeeld.