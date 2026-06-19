Observer System Redux krijgt launch trailer

Observer System Redux is een psychologische horror-game die vorige week werd aangekondigd tijdens een Nintendo Direct en is nu beschikbaar voor de Switch 2. Om de launch van de game te vieren heeft Bloober Team een speciale launch trailer voor de game gedeeld. Deze kun je hieronder bekijken.

Observer: System Redux is een cyberpunk-horrorgame waarin je speelt als Daniel Lazarski, een zogenoemde Observer die de gedachten van verdachten kan hacken. In een duistere toekomst onderzoekt hij een mysterieuze moordzaak in een vervallen appartementencomplex, terwijl de grens tussen werkelijkheid, herinneringen en nachtmerries steeds verder vervaagt. De game combineert detectivewerk, psychologische horror en een beklemmende sciencefiction-sfeer. De Switch 2 editie van de game voegt ook speciale functies toe. Zo kun je dankzij de Switch 2 Joy Con’s de game nu ook met muis controls spelen. Oom bevat de game hiernaast optionele motion controls. Ga jij (weer) met deze horror-ervaring aan de slag? Laat het weten in de reacties!