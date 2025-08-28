Geüpdatete lijst met cadeaucodes voor Kirby en de Vergeten Wereld + De Sterrenwereld

Nu de Switch 2-editie van Kirby en de Vergeten Wereld + De Sterrenwereld gespeeld kan worden zijn er ook weer nieuwe present (of cadeau-) codes te vinden, ook voor de uitbreiding De Sterrenwereld. Dit zijn codes voor in-game bonus goodies die je kunt invoeren bij de Waddle Dee-liveries in Waddle Dee dorp. Een deel van de codes is offline te vinden in de game – in de demo of de volledige release – door het verkennen van bepaalde gebieden of het voltooien van onderdelen. Andere codes zijn alleen online te vinden in bijvoorbeeld berichten van Nintendo op X of op de website van Kirby. Voor het gemak hebben wij al deze codes voor jullie verzameld.

In dit bericht updaten we de eerder gedeelde lijst uit 2022 met de nieuwste en actuele codes. De codes die inmiddels verlopen zijn laten we achterwege waardoor er een overzicht met alleen geldige codes overblijft. Het gaat om codes zonder einddatum, die nooit verlopen en dus altijd bruikbaar blijven. De beloning die je krijgt voor het verzilveren van de code staat ernaast geschreven.

Kirby en de Vergeten Wereld:

BRAWLINGCOLOSSEUM – Star Coin x500, Attack Boost

CLEARDEMO – Star Coin x300

FIRSTPASSWORD – Star Coin x100

KIRBYSTORY – Star Coin x300

KIRBYTHEGOURMET – Rare Stone, Car-Mouth Cake

NEWADVENTURE – Star Coin x300, Rare Stone

THANKYOUMETAKNIGHT – Rare Stone x3

THANKYOUKIRBY – Star Coin x1000, Rare Stone

GAMENEWS – Rare Stone

ADVENTUREGUIDE – Rare Stone

BIRTHDAY – Rare Stone

KIRBYADVENTURECALI – Star Coin x300, Food Item x4

KIRBYGAMESTOPCAN – Star Coin x150, Maxim Tomato

THANKYOUFORPLAYING – Star coin x800, Rare stone x3, Maxim Tomato (nieuw!)

Bovenstaande codes werken voor zowel de Switch 1 als de Switch 2-versie van de game.

De Sterrenwereld:

STARRYSEARCH – Starry Coins x300, Car-Mouth Cake (nieuw!)

Het verzilveren van deze code voor de uitbreiding kan echt alleen met Kirby en de Vergeten Wereld – Nintendo Switch 2 Edition + De Sterrenwereld. Ook wel logisch toch?

Hoe de codes te claimen?

Het verzilveren van de cadeaucodes is heel makkelijk, volg gewoon onderstaande instructies:

Allereerst moet je in de game 50 Waddle Dees gered hebben

Zodra dat is gebeurd, ga je naar Waddle Dee-liveries in Waddle Dee dorp

De Waddle Dee-liveries-medewerker vraagt of je een code wil verzilveren: jazeker!

Vul de code in. Dit moet één voor één. Na het succescol invoeren van de code zul je eerst langs Kirby’s huisje moeten om de goodies daadwerkelijk te krijgen.

Ga weer terug en voer de volgende code in. Enzovoort, totdat je de hele lijst hebt gehad. Dat is alles!

Ben jij al aan de slag met de Nintendo Switch 2-editie van Kirby en de Vergeten Wereld? We horen het graag. Mocht je onverhoopt toch een foutje in bovenstaande lijst aantreffen, laat het ons weten in de reacties. Dan passen we de lijst aan. Oh trouwens, onze review is in de maak, dus nog even geduld ajb. Wij verwachten uiterlijk begin volgende week onze ervaringen met Kirby en de Vergeten Wereld – Nintendo Switch 2 Edition + De Sterrenwereld met jullie te delen. Veel speelplezier!