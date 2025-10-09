Releasedatum voor INDIKA

Vorig jaar verscheen INDIKA voor de pc, Xbox Series en PlayStation. De game kreeg goede recensies vanwege de bijzondere ervaring. Begin september werd onthuld dat de game ook naar de Nintendo Switch gaat komen. De release stond gepland voor deze herfst; een exacte releasedatum zou later volgen. Inmiddels weten we wanneer deze game op de Switch te spelen gaat zijn. Namelijk vanaf 17 november 2025, dan verschijnt dit avontuur zowel digitaal als fysiek.

INDIKA is een third-person verhaalgedreven game waarin je af en toe wat omgevingspuzzels moet oplossen. Dat betekent dat het vooral om de ervaring en het verhaal draait. Het speelt zich af in een surrealistische herinterpretatie van 19e-eeuws Rusland. Je volgt de non Indika die een wel heel bijzondere metgezel heeft: de duivel. In haar reis naar zelfontwikkeling wordt ze “geplaagd” door haar gedachtes. Waar zal het haar brengen? En waarom is ze ooit een non geworden?

